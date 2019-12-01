Denuncian más de 30 casos de cambio de uso de suelo para aguacate en zona sur de Morelia y municipios vecinos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 13:16:19

Morelia, Michoacán, 1 de enero del 2026.-

El Secretario de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, informó sobre la existencia de múltiples denuncias ciudadanas relativas a cambios ilegales de uso de suelo forestal con fines de establecer plantaciones de aguacate en la zona que abarca Charo, Madero, Tzitzio y la periferia de Morelia.

Méndez López señaló que, en el área de Mil Cumbres, que colinda con los municipios de Charo y Madero, se han identificado aproximadamente 30 puntos con desmonte irregular.

El Secretario indicó que a finales del 2025 pretendían coordinarse con la Fiscalía General del Estado para presentar un número importante de denuncias, comentó que la estrategia será priorizar por zonas para asegurar una acción más eficaz.

El funcionario recordó que la prioridad de la Secretaría no es encarcelar a los responsables, sino asegurar la recuperación del suelo forestal mediante convenios de reparación del daño y reforestación.