Denuncian más de 30 casos de cambio de uso de suelo para aguacate en zona sur de Morelia y municipios vecinos

Denuncian más de 30 casos de cambio de uso de suelo para aguacate en zona sur de Morelia y municipios vecinos
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 13:16:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 1 de enero del 2026.-
El Secretario de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, informó sobre la existencia de múltiples denuncias ciudadanas relativas a cambios ilegales de uso de suelo forestal con fines de establecer plantaciones de aguacate en la zona que abarca Charo, Madero, Tzitzio y la periferia de Morelia.

Méndez López señaló que, en el área de Mil Cumbres, que colinda con los municipios de Charo y Madero, se han identificado aproximadamente 30 puntos con desmonte irregular.

El Secretario indicó que a finales del 2025 pretendían coordinarse con la Fiscalía General  del Estado para presentar un número importante de denuncias, comentó que la estrategia será  priorizar  por zonas para asegurar una acción más eficaz.

El funcionario recordó que la prioridad de la Secretaría no es encarcelar a los responsables, sino asegurar la recuperación del suelo forestal mediante convenios de reparación del daño y reforestación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En 2025 la FGE Michoacán aseguró más de 137 mil dosis de narcóticos, y detuvo a 242 personas 
Se registra incendio en Zitácuaro, Michoacán
Detienen a exalcalde de Atoyac por presunto homicidio doloso en Veracruz
Reportan dos heridos por balas perdidas en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
En 2025 la FGE Michoacán aseguró más de 137 mil dosis de narcóticos, y detuvo a 242 personas 
Precio del aguacate michoacano se estabilizará con el Superbowl, afirma Alejandro Méndez
Suman 14 víctimas por descarrilamiento del Tren Interoceánico tras fallecimiento de adulta mayor
Detienen a exalcalde de Atoyac por presunto homicidio doloso en Veracruz
Comentarios