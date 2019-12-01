Denuncian a Héctor Santana y Jasmin Bugarín por presunto acarreo y entrega de despensas rumbo al proceso interno de Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 22:34:20

Ciudad de México, 14 de julio de 2026.- Diputados de Morena presentaron una denuncia ante la dirigencia nacional del partido, en contra del alcalde con licencia de Bahía de Banderas, Héctor Santana, y de la senadora con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jasmin Bugarín.

De acuerdo con el oficio, remitido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ambos son señalados por presuntas prácticas irregulares relacionadas con el proceso interno del partido.

Entre las acusaciones se encuentran el presunto acarreo masivo para simular apoyos orgánicos, la entrega de despensas con el fin de manipular la voluntad ciudadana, así como la distribución de dádivas y recursos en especie.

El documento también fue enviado a la dirigencia nacional de Morena y a Ricardo Monreal, coordinador de la Primera Circunscripción, con el objetivo de que se investiguen los hechos denunciados.

Asimismo los legisladores solicitaron que se frenen estas prácticas antes de la realización de las encuestas mediante las cuales se definirán las y los coordinadores del proceso interno rumbo a la elección de 2027.