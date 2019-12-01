Denuncia Teresa Calzada "discriminación legislativa" en el análisis de la estrategia estatal de seguridad denominada Sinergia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 18:15:53

Querétaro, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- La diputada local y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso Local, Teresa Calzada Rovirosa, expresó su indignación ante la “discriminación legislativa” que mostró la Comisión de Procuración y Administración de Justicia que encabeza el diputado Guillermo Vega Guerrero, en el análisis de la estrategia estatal de seguridad denominada Sinergia.

Señaló que, pese a encabezar la comisión responsable de los temas de Seguridad y Protección Civil, no fue convocada ni considerada para participar en la revisión y análisis de dicha estrategia, lo que calificó como una omisión grave en un tema prioritario para el estado.

Durante la sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso local, la diputada hizo pública su molestia y manifestó que la seguridad no puede abordarse sin diálogo, coordinación ni respeto al trabajo legislativo, particularmente cuando existe una comisión especializada para ello.

“No se puede hablar de una estrategia integral de seguridad cuando se excluye a la comisión que por ley tiene la responsabilidad de analizar estos temas”.

Destacó la necesidad de trabajar de manera coordinada a través de comisiones unidas, como un mecanismo que permita construir acuerdos y sacar adelante los temas más relevantes para las y los queretanos.

Señaló que el trabajo conjunto fortalece el proceso legislativo, evita duplicidades y permite dar respuestas más eficaces a las necesidades reales de la ciudadanía, priorizando siempre el bienestar, la seguridad y el desarrollo del estado.

Reconoció los avances logrados en materia de seguridad pública y los logros de cada una de las dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Lamentó que, pese a haber fijado su postura de manera clara durante la sesión, no obtuvo respuesta por parte del diputado Guillermo Vega, lo que refleja una falta de apertura y disposición para construir soluciones conjuntas en beneficio de las y los queretanos.

Reiteró que la seguridad pública debe ser atendida con seriedad, inclusión y responsabilidad institucional, por lo que hizo un llamado a que los temas estratégicos del estado se discutan de manera plural, transparente y con la participación de todas las instancias legislativas correspondientes.