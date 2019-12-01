Denuncia la compañía Cuervo al alcalde de Tequila por presunta extorsión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 22:35:58

Tequila, Jalisco, a 11 de diciembre de 2025.- El Fiscal General de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que la empresa tequilera Cuervo interpuso una denuncia contra el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, y varios funcionarios municipales, a quienes señalaron por presunta extorsión al exigirles la cantidad de 60 millones de pesos para evitar la colocación de sellos de clausura.

De acuerdo con el fiscal, la compañía acusa cobros excesivos en el predial y en diversos permisos, pese a que —según afirma— había realizado los trámites correspondientes sin obtener respuesta del ayuntamiento.

El miércoles, representantes de Cuervo y el alcalde alcanzaron un acuerdo para fijar en aproximadamente 17 millones de pesos el pago de licencias, permisos de operación, construcción y contribuciones municipales, cifra muy inferior a la que se les habría solicitado inicialmente para no clausurar la planta Cuervo 1800.

La intervención del gobernador Pablo Lemus frenó el cierre del sitio, luego de ordenar la presencia de cuerpos de emergencia argumentando que detener de inmediato las calderas, como supuestamente pedía personal municipal, podría generar un riesgo de explosión. Lemus expresó que la empresa tenía derecho a denunciar si consideraba haber sido víctima de extorsión, acción que Cuervo formalizó de inmediato.

Aunque el gobernador aseguró estar al tanto de que otras tequileras enfrentan situaciones similares, el fiscal dijo no tener registro de más denuncias, aunque no descartó que pudieran haberse presentado ante la Fiscalía Anticorrupción.

González de los Santos señaló que la investigación continúa y que, hasta ahora, los indicios apuntan a que la presunta extorsión estaría relacionada con la retención de permisos municipales condicionados al pago de los 60 millones de pesos.