Denuncia Giulianna Bugarini ante la FGE de Michoacán violencia en redes sociales por usar minifalda en evento protocolario  

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Después de que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Giulianna Bugarini, recibiera comentarios agresivos por usar una minifalda durante un evento protocolario para conmemorar el Día Nacional del Bombero, dio a conocer que acudió ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán a presentar una denuncia.

Bugarini, compartió a través de sus redes sociales que este tipo de conductas que se ejercen en contra de las mujeres tienen que sancionarse.

“Este es un acto de congruencia, pues la violencia de género, bajo ninguna circunstancia se debe normalizar. Hoy fui yo la víctima por usar una falda, pero allá afuera hay miles de michoacanas que están siendo víctimas de violencia doméstica, de violaciones, de agresiones físicas, y las mujeres que también han sido víctimas de Feminicidio”.

Por eso, hizo un llamado a las mujeres que han sido víctimas que denuncien y no se queden calladas.

“Desde el Congreso del Estado de Michoacán, hemos trabajado muy duro por crear leyes que sancionen las conductas de violencia que se ejercen contra las mujeres; y hoy quiero incitar a todas esas mujeres, que desde el anonimato padecen violencia, para que vengan a la Fiscalía a denunciar”.

Asimismo, la diputada morenista agradeció las atenciones que recibió en la dependencia y pidió que todas las mujeres que vayan a denunciar a sus agresores reciban el mismo trato, además de que aseguró que cuentan con su apoyo si deciden alzar la voz.

“La violencia nunca será un acto de libertad de expresión, esta denuncia pública quiere dejar de manifiesto que no es para censurar a nadie, es para sancionar a los agresores y evitar que la violencia de género escale. Quien hace un comentario ofensivo en redes sociales, puede ser el feminicida del día de mañana”, concluyó.