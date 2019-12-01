Denuncia Giulianna Bugarini ante la FGE de Michoacán violencia en redes sociales por usar minifalda en evento protocolario  

Denuncia Giulianna Bugarini ante la FGE de Michoacán violencia en redes sociales por usar minifalda en evento protocolario  
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 16:18:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Después de que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Giulianna Bugarini, recibiera comentarios agresivos por usar una minifalda durante un evento protocolario para conmemorar el Día Nacional del Bombero, dio a conocer que acudió ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán a presentar una denuncia.

Bugarini, compartió a través de sus redes sociales que este tipo de conductas que se ejercen en contra de las mujeres tienen que sancionarse.

“Este es un acto de congruencia, pues la violencia de género, bajo ninguna circunstancia se debe normalizar. Hoy fui yo la víctima por usar una falda, pero allá afuera hay miles de michoacanas que están siendo víctimas de violencia doméstica, de violaciones, de agresiones físicas, y las mujeres que también han sido víctimas de Feminicidio”. 

Por eso, hizo un llamado a las mujeres que han sido víctimas que denuncien y no se queden calladas.

“Desde el Congreso del Estado de Michoacán, hemos trabajado muy duro por crear leyes que sancionen las conductas de violencia que se ejercen contra las mujeres; y hoy quiero incitar a todas esas mujeres, que desde el anonimato padecen violencia, para que vengan a la Fiscalía a denunciar”.

Asimismo, la diputada morenista agradeció las atenciones que recibió en la dependencia y pidió que todas las mujeres que vayan a denunciar a sus agresores reciban el mismo trato, además de que aseguró que cuentan con su apoyo si deciden alzar la voz.

“La violencia nunca será un acto de libertad de expresión, esta denuncia pública quiere dejar de manifiesto que no es para censurar a nadie, es para sancionar a los agresores y evitar que la violencia de género escale. Quien hace un comentario ofensivo en redes sociales, puede ser el feminicida del día de mañana”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Era de Michoacán y vendía coches, familia hallada en descomposición en Guadalajara, Jalisco; adultos y niños fueron asesinados
Confirman el fallecimiento de menor que fue contagiada de rabia en Zacatecas
Encuentran restos óseos humanos en los márgenes del Río Chiquito de Morelia, Michoacán
En Michoacán la app 911, será multilingüe y accesible para todos
Más información de la categoria
Era de Michoacán y vendía coches, familia hallada en descomposición en Guadalajara, Jalisco; adultos y niños fueron asesinados
Cateos y operativos federales afectan las finanzas del crimen en 10 entidades del país
Abandonan otro bebé en la Ciudad de México, ahora en el Metro; es el segundo en menos de 24 horas
Recuperan 15 cuerpos con marcas de violencia en fosa clandestina de panteón de Tlaquepaque
Comentarios