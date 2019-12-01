Denuncia extrabajadora del ISSSTE en Querétaro persecución laboral

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 20:31:41

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2025.- Mónica Pérez Vallejo, extrabajadora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Querétaro,denunció actos de corrupcion al interior de la delegación de este centro médico, señalando públicamente a funcionarios de primer nivel del área jurídica.

Aseguró que luego de presentar una denuncia formal, por probables irregularidades, ella y otros compañeros han sido víctimas de persecución laboral y política, además fue separada de su cargo el pasado 7 de octubre sin liquidación y acusó directamente a Jessica Zulema Hernández, jefa de la Unidad Jurídica, y a Pablo Tlacaelel Vázquez Ferrusca, subdelegado de administración y presidente del Comité de Ética, de hostigamiento e intimidación.

Explicó que la denuncia se presentó ante el Órgano Interno de Control, la Fiscalía General de la República (FGr) y el propio ISSSTE, además de haber enviado escritos al secretario de Gobernación, Martí Batres, sin haber recibido respuesta.

“Yo quiero que quede muy claro: tengo miedo por mí y por mi familia; hago responsable directamente a la licenciada Jessica y al licenciado Pablo de cualquier cosa que me pase”, dijo.

Pidió enérgicamente a las autoridades federales se investigue el caso, se garantice la protección de los trabajadores y se sancione a los responsables en caso de comprobarse los hechos denunciados.