Demanda el diputado Conrado Paz Torres estrategias efectivas de seguridad

Morelia, Michoacán, a 7 de mayo del 2025.- Ante la ola de violencia reportada en el municipio michoacano de Uruapan, el diputado Conrado Paz Torres le demandó a las administraciones estatal y municipales una estrategia efectiva y de impacto para reducir delitos como el homicidio.

En la sesión del Congreso local, el legislador independiente que representa al Distrito 14, lamentó el reciente asesinato de una mujer junto con su bebé de 9 meses en el centro de Uruapan.

"No fueron víctimas de un accidente, ni de una desgracia inevitable, fueron ejecutados, asesinados con frialdad, un bebé de 9 meses recibió 3 disparos en el pecho, simplemente no hay contexto que excuse esta atrocidad, es imposible no sentir el corazón estremecerse ante semejante situación", expresó el diputado, cuyas palabras no recibieron el apoyo de ningún otro compañero de curul.

Y es que la sesión simplemente siguió su curso, por lo cual se les dio palabra a otros legisladores para el tratamiento de otros temas. Pero antes de ello, Paz Torres solicitó a los actores políticos, así como a instancias de gobierno no actuar con indiferencia ante los asesinatos donde se ven involucrados infantes.

En entrevista posterior, el diputado por el distrito de Uruapan, confirmó que la mujer asesinada junto a su hijo era originaria de Guanajuato.