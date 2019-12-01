Del Prete presenta programas de SEDESU a comerciantes del Centro Histórico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 12:19:32

Querétaro, Querétaro, 20 de marzo del 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, realizó la presentación de los programas de apoyo de la dependencia ante comerciantes del Centro Histórico, a fin de fortalecer sus negocios mediante esquemas de vinculación, capacitación y acceso a herramientas que impulsen su crecimiento.

Durante su mensaje, destacó que el objetivo es mejorar la calidad de vida de las y los queretanos, a través de acciones que les permitan satisfacer sus necesidades y consolidar sus actividades económicas.

Asimismo, subrayó la importancia de generar cercanía con el sector comercial para conocer sus necesidades y trabajar de manera conjunta en soluciones que beneficien directamente a sus negocios.

“Buscamos vincular a los comerciantes, brindarles herramientas útiles y, sobre todo, escuchar qué podemos hacer por ustedes y sus negocios”, expresó.

Adicionalmente, el funcionario estatal expuso casos de éxito de PyMEs queretanas que elevaron su competitividad gracias a los diversos programas de la SEDESU, entre los cuales destacan apoyos en especie, capacitaciones, certificaciones, diseño de marca y participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales.

En su oportunidad, el comerciante José Ramón Carnicero González reconoció la sensibilidad de las autoridades para apoyar al comercio queretano organizado, además de agradecer los programas y apoyos que se han puesto a su disposición para fortalecer sus actividades.