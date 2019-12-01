Del debate a la institucionalidad: Baltazar Gaona promete presidir el Congreso de Michoacán "Sin Mordaza"

Del debate a la institucionalidad: Baltazar Gaona promete presidir el Congreso de Michoacán "Sin Mordaza"
Fecha: 10 de Febrero de 2026
Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- El Diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, promete institucionalidad basada en el diálogo, "sin mordazas", a su llegada a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán.

Gaona García, conocido en el pleno por sus debates considerados polémicos, incluyendo su marcada postura en contra del aborto, aseguró que garantizará que "se escuchen todas las voces y sectores de la entidad".

"Pueden estar despreocupados, tenemos la experiencia para hacerlo; sé estar en el debate y también sé estar en posiciones institucionales", declaró Baltazar, añadiendo que su gestión se caracterizará por la transparencia y la atención a temas pendientes.

La elección como presidente de la mesa directiva abarcará a partir del 16 de febrero. Según declaraciones de J. Reyes Galindo, diputado coordinador del grupo parlamentario del PT, la decisión fue tomada en "unidad".

"No es una posición más de poder, es el resultado de un profundo análisis, de un diálogo ininterrumpido y permanente, de la construcción de un consenso que priorice el compromiso profundo que tenemos con dar desde el legislativo estabilidad al Estado de Michoacán; por eso les confirmo que la decisión de hoy nos hace permanecer a sus integrantes en unidad y en fraternidad", apuntó Reyes Galindo en rueda de prensa.

