Del 20 al 25 de abril, entrega de tarjetas de Bienestar a inscritos en febrero

Ciudad de México, 21 de abril de 2026.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 20 al 25 de abril se realiza la entrega de la Tarjeta Bienestar a quienes se registraron en febrero a la Pensión Mujeres Bienestar o a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

“Las Pensiones para el Bienestar contribuyen a mejorar la calidad de vida y llegan de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar”, abundó.

Ariadna Montiel explicó que, para una mejor atención, las personas que se registraron a cualquiera de las dos pensiones, recibirán un mensaje de texto SMS, para informar el día, hora y lugar donde deben acudir para recoger la tarjeta. Asimismo, se puede consultar con la CURP en la página de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar

Para recibir la Tarjeta de Bienestar, es necesario que la persona beneficiaria: asista en la fecha, hora y lugar indicado, presente identificación oficial con fotografía (original y copia) y entregue el comprobante de trámite, señaló Montiel Reyes. Exhortó a la población a informarse a través de las redes oficiales @bienestarmx; la Línea de Bienestar 800 63 94 264; o la página web. www.gob.mx/bienestar

A la fecha 3 millones de mujeres, ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar que reconoce todo el trabajo y esfuerzo de las mujeres de 60 a 64 años, en el cuidado de sus familias y aportación al desarrollo de México; Mientras que 13.6 millones de derechohabientes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, derecho constitucional que reconoce la aportación de las personas mayores de 65 años en el crecimiento del país, preservación de la cultura y saberes.