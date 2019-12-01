Dejó el antiguo gobierno de Morelos, al menos 43 empresas de seguridad privada “patito” 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 20:51:39

Cuernavaca, Morelos, a 14 agosto de 2025.- Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, informó que al menos 43 empresas de seguridad privada, que operaban en Morelos, carecían de permiso vigente, de las 183 registradas, esto por la pasada administración.

“Después de revisar los expedientes, constatamos que 43 de las 183, no tenían permiso vigente para operar”. Indicó, que fue el gobierno de Cuauhtémoc Blanco (2018-2024), el que registraba estas arbitrariedades.

El secretario dio a conocer que, desde inicio de año, hasta julio del mismo, se realizaron al menos 93 visitas, esto con el objetivo de verificar que las empresas cumplieran con los requisitos y obligaciones correspondientes para obtener la autorización, o bien revalidarla.

Miguel Ángel Urrutia precisó que, tras las distintas visitas ejercidas, quedaron un total de 134 empresas que ofrecen servicios de protección privada en regla, cumpliendo con su autorización vigente o en proceso de revalidación.