Deja de percibir el municipio de Colón 7 mdp de la federación: Gaspar Trueba Moncada

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 19:04:59

Colón, Querétaro, a 7 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Colón, Gaspar Ramón Trueba Moncada, dio a conocer que la administración que encabeza a dejado de percibir siete millones de pesos proveniente de la federación, los cuales, estaban destinados principalmente a programas sociales y servicios públicos.

“El secretario de Finanzas me platicaba que sufrimos recortes federales de aproximadamente siete millones de pesos, que afectaron tanto al municipio como al estado, sobre todo en temas de salud, ya lo teníamos contemplado para ejercer en el cierre del año, pero ahora estamos planeando una ley de ingresos municipal ambiciosa, con la única finalidad de estar preparados para lo que venga en el tema federal”, dijo.

Mencionó que, pese a los ajustes, no se contempla un aumento de impuestos ni incrementos en el cobro del predial, aunque sí habrá modificaciones en las tablas de valores, principalmente en el sector empresarial.

Además, indicó que el nuevo presupuesto priorizará el fortalecimiento de los servicios públicos municipales, uno de los rubros más afectados por los recortes.

“Vamos a buscar un incremento de entre 20 y 30 millones de pesos en el presupuesto del próximo año; con la intención de mejorar la infraestructura y los servicios públicos que benefician directamente a la ciudadanía”, destacó el edil.

Afirmó que el equipo financiero municipal afina los detalles de la ley de ingresos para que Colón cuente con una estructura presupuestal más sólida en 2026, sin afectar a los colonenses.