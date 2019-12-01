Defiende Reyes Galindo cultura e identidad en Michoacán

Defiende Reyes Galindo cultura e identidad en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 13:06:52
Nuevo Urecho, Michoacán, 24 de febrero de 2026.- El rescate de raíces y el fomento a la cultura, son cuestiones que otorgan identidad a las y los michoacanos y en ese contexto, el diputado por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza, impulsa acciones para promover la cabalgata y la charrería como Patrimonio Cultural del Estado.

Por ello, participó en una cabalgata a la que fue invitado por asociaciones de charrerías en Taretan y Nuevo Urecho, donde con paisanas y paisanos de dichos municipios, recorrió caminos de la Tierra Caliente y compartió parte de las tradiciones que ahí se viven.

“¡Sigamos defendiendo las raíces que nos dan identidad, estos recorridos a caballo no solo unen caminos, sino corazones y tradiciones de nuestra querida Tierra Caliente", expresó el legislador local.

Asimismo, recordó que para incentivar estas actividades y promover la cultura en la entidad, planteó a través de una iniciativa ante el Congreso del Estado que estas actividades que se realizan en gran parte de los poblados de la entidad, sean reconocidas como Patrimonio Cultural de Michoacán.

