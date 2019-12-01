Defiende PAN proyecto de Academia Internacional de Policía en Querétaro ante críticas de Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 17:28:54

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre de 2026.- Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro arremetió contra las críticas surgidas desde la Federación y los militantes del Partido Morena tras el anuncio del proyecto de lo que será la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro capacitación policial.

Lamentó que sectores de la oposición y del Gobierno Federal pretendan politizar una iniciativa orientada a fortalecer los cuerpos de seguridad de la entidad y la región.

"Tienen que decidir qué quieren: ¿policías mejor preparados o utilizar la seguridad para hacer política y grilla? Ahora resulta que les preocupa que Querétaro sea ejemplo nacional y que aquí se instale una academia internacional para fortalecer a distintas corporaciones policiales".

Esto, luego de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó desde la conferencia matutina el proyecto de la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, exigiendo la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para revisar el apego a la Ley de Seguridad Nacional.

El también coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Vega Guerrero recordó el choque mediático y político inició luego de que el gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, encabezara el acto de la colocación de la primera piedra de la academia junto al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Tras el evento, la mandataria federal instó a la Cancillería a entablar contacto con el Ejecutivo queretano para verificar el cumplimiento del Marco Bicentenario y el aval del Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

Pese a que, a través de documentos oficiales, el Gobierno de Querétaro informó haber notificado con antelación a la SRE sobre los alcances institucionales del acto, figuras ligadas a Morena acusaron una supuesta vulneración a la soberanía nacional.

Ante estos señalamientos, Vega Guerrero enfatizó que en el acto oficial estuvieron presentes representantes de las dependencias de seguridad del más alto nivel del país, desmintiendo que existiera una omisión hacia la Federación.

"Si existe algún trámite administrativo que aclarar, que se cumpla con el protocolo a seguir, así de sencillo. Pero de ahí a querer construir un escándalo político hay una enorme diferencia. En el evento sí hubo presencia de autoridades federales, incluyendo representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República. Entonces, ¿dónde está el gran escándalo?"

Enfatizó que el modelo de seguridad queretano busca mantenerse a la vanguardia nacional e internacional mediante esquemas de alta especialización y capacitación continua para los policías operativos.

Reiteró que desde Querétaro hay disposición absoluta para trabajar coordinadamente con el Gabinete de Seguridad Nacional, pero sin subordinar los esfuerzos locales para salvaguardar a las familias de la entidad.

"En Querétaro queremos coordinación con la federación, respeto absoluto a la soberanía nacional y cumplimiento de la ley. Pero también queremos policías profesionales, capacitados y preparados para enfrentar el crimen y atender a los ciudadanos".

Llamó a la dirigencia y legisladores de Morena a concentrar sus prioridades en la crisis de violencia que aqueja a diversas regiones del país, en lugar de frenar los avances alcanzados en Querétaro.

"Morena debería preocuparse menos por sacar raja política y más por ayudar a los estados y municipios a combatir la inseguridad. Con la seguridad de las familias no se juega y mucho menos se hace política".