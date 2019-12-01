Defiende Memo Valencia el jaripeo y cabalgatas ante la prohibición en la Constitución

Defiende Memo Valencia el jaripeo y cabalgatas ante la prohibición en la Constitución
17 de Diciembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Es incongruente y abierta a la interpretación la reforma constitucional en materia ambiental y de maltrato animal aprobada en el Congreso del Estado, porque deja a la consideración de autoridades municipales y estatales, la prohibición de jaripeos, charreadas y cabalgatas, apuntó Memo Valencia, al defender estas tradiciones culturales de Michoacán.

“Quedaría también a la interpretación el considerar el trabajo de animales domésticos en labores del campo, la charrería y el jaripeo, porque varios y varias diputados de Morena presionaron para que se quitara el tema del jaripeo ya que en sus distritos hay una tradición jaripeyera, por mencionar algunas actividades como contrarias a nuestra Constitución”, dijo el diputado del PRI. 

A pesar de que el legislador priista presentó una reserva del párrafo décimo del artículo 2  de la Constitución Política del Estado, para definir claramente en qué actividades no se debe considerar como crueldad o maltrato animal, el Decreto de reforma constitucional fue aprobado en detrimento de las y los que viven de estas tradiciones culturales, como son los jaripeos, los cuales en la mayoría de comunidades del estado se realizan.

“Hablo de una incongruencia en la redacción propuesta que pretende que el estado y los municipios garanticen el cuidado, el trato digno y la protección de los animales domésticos. Eso nos puede llevar a la interpretación. ¿Y quién puede interpretar esto?, las autoridades municipales”, lamentó. 

La reserva presentada por el líder del PRI dividió la votación en el Congreso del Estado, los dos legisladores de MC se sumaron a favor de dicha reserva, así como los integrantes de la bancada panista, y un diputado del PT, quien concordó con los argumentos de Memo Valencia.

