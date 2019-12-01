Dedica personal del IMSS Querétaro una ofrenda a La Malinche

Dedica personal del IMSS Querétaro una ofrenda a La Malinche
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 20:08:20
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 31 de octubre de 2025.- Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro instaló una ofrenda dedicada a La Malinche para preservar las tradiciones mexicanas y destacar su historia, confirmó Martha Sánchez Vázquez delegada de la institución.

Resaltó que el altar representa la identidad, las raíces y la comunidad, convirtiéndose en un espacio de reflexión, unión y orgullo para quienes participan en la tradición.

Reconoció el talento y esfuerzo en el montaje del Altar de Muertos, en el que participaron trabajadores y trabajadoras de la Unidad Deportiva y del Centro de Seguridad Social, así como usuarias y usuarios de ambos espacios, quienes, con dedicación y creatividad, realizaron una ofrenda colorida y significativa para la población.

En el evento estuvieron presentes el titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, Aarón Alejandro Ramírez López; el jefe del Departamento de Prestaciones Sociales, Gabriel Sáenz Velázquez; así como todo el cuerpo de gobierno delegacional.

