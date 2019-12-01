Debe el PAN abrirse a la ciudadanía: Marco del Prete

Debe el PAN abrirse a la ciudadanía: Marco del Prete
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 21:10:39
Querétaro, Querétaro, 19 de octubre del 2025.- Marco Antonio del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro, (Sedesu), estuvo presente en la Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), donde reconoció que este organismo político, al cual pertenece, debe de tener apertura a la ciudadanía con miras al proceso electoral del 2027.

Mencionó que más allá de los acuerdos partidistas, se tiene que trabajar desde la sociedad para llegar con fuerza a siguiente procesos electoral, donde en renovará al Poder Ejecutivo del estado, así como presidencias municipales y diputaciones locales.

“Insisto, la principal alianza es con la sociedad, pues ahí vamos a estar trabajando; más que pensar en alianzas políticas, hay que pensar en alianzas ciudadanas, alianzas ciudadanas que son las que nos han hecho fuertes siempre”, dijo.

Afirmó que la definición para las alianzas político-electorales serán decisión de cada comité estatal, ya que lo establecido desde el comité nacional debe de funcionar como una guía.

“Ya se definirá por cada uno de los organismos estatales, obviamente está la directriz de cómo construir los procesos políticos en cada estado, pero que sea la excepción y no la regla”.

Recalcó que a demás de tener una base sólida con la militancia panista, se tiene que tener acercamiento con ciudadanos comprometidos para el bienestar y el desarrollo de Querétaro.

“Somos ciudadanos, ese carácter nunca nos lo van a poder quitar. Somos ciudadanos que participamos en una agrupación política y que, en nuestra opinión, sirvió para construir el partido”.

