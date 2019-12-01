De Plaza Morelos al Palacio de Gobierno: Colectivos señalan crisis de violencia y abandono estatal

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 14:29:14

Morelia, Michoacán, a 8 de noviembre de 2025.- Integrantes de la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán salieron a las calles para protestar contra la violencia.

Los jóvenes realizaron un recorrido desde la Plaza Morelos hasta el primer cuadro de la ciudad. A su paso, lanzaron consignas hacia todos los niveles de gobierno en demanda de mejores condiciones de seguridad en todo el estado.

Desde el inicio de la marcha, los coordinadores expresaron que la protesta se desarrollaría de manera pacífica.

Algunos comerciantes ubicados en el primer cuadro de la ciudad prefirieron bajar sus cortinas y cerrar por unos minutos ante el temor de que se reportaran enfrentamientos con elementos de seguridad pública. Al observar que los integrantes de los colectivos caminaban sin contratiempos, volvieron a abrir sus negocios.

Los contingentes concluyeron su paso frente al Palacio de Gobierno de Morelia, donde dieron lectura a un comunicado.

La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán denunció la crisis general de violencia que se vive en Michoacán, México y en el mundo, temas que abarcan la seguridad, el crimen organizado, las desapariciones forzadas, la violencia machista, la destrucción de ecosistemas, la violencia y la protección, la violencia laboral y el abandono de las familias campesinas.

"Ya no se puede negar que la clase política de este país, se llame de izquierda, derecha, o de transformaciones y libertad, únicamente vela por sus propios intereses, aprovechándose de las necesidades de la gente", expresaron los colectivos, quienes dieron fin a su marcha sin complicaciones.