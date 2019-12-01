De la Fuente y Marco Rubio dialogan sobre cooperación bilateral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 07:58:27

Ciudad de México, a 12 de enero 2026.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y su homólogo estadounidense, Marco Rubio dialogaron sobre la necesidad de mantener “una cooperación más sólida para desmantelar las redes narcoterroristas violentas” que operan en México.

Lo anterior lo dio a conocer el viceportavoz de Estado, Tommy Pigott, quien agregó que la conversación trató sobre una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico y para “detener el tráfico de fentanilo y armas”.

“El secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos para detener el narcoterrorismo y subrayó la necesidad de resultados tangibles para proteger nuestro país y el hemisferio”, indicó el funcionario estadounidense.

Por otra parte, el Departamento de Estado publicó en su cuenta oficial de X, que su titular reiteró la necesidad de “acciones concretas” en la lucha contra el “narcoterrorismo” en la República Mexicana.