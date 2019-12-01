Trump se autoproclama "presidente en funciones de Venezuela"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 10:17:49

Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se “autoproclamó” el “presidente en funciones” de Venezuela.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense publicó una fotografía con su imagen y la leyenda “presidente en funciones de Venezuela, vigente a partir de enero de 2026".

"Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando muy bien con el liderazgo", declaró el líder republicano a periodistas a bordo del Air Force One.

La publicación del jefe de Estado se dio en medio de la polémica por la operación militar de su país en Caracas, que resultó en la detención de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Cabe señalar que, desde dicha fecha, EEUU tomó el control del país sudamericano, en especial de sus fuentes de petróleo, el cual, según el presidente Trump, ahora pertenece a la Unión Americana y serán ellos quienes controlen su extracción y comercialización.