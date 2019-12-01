Captan en video abuso policial en García, Nuevo León; golpean a un ciclista

Captan en video abuso policial en García, Nuevo León; golpean a un ciclista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 08:53:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

García, Nuevo León, 12 de enero del 2026.- Un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de García, Nuevo León, quedó registrado en video y ha generado indignación en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en la colonia Renacimiento, donde dos policías golpearon y sometieron a un joven ciclista durante una revisión rutinaria.

De acuerdo con versiones de vecinos, el joven, identificado de manera preliminar como Brandon y quien presuntamente sería menor de edad, circulaba en una bicicleta cuando fue interceptado por los oficiales.

En las imágenes difundidas se observa cómo los uniformados lo derriban de la bici, le propinan un golpe en el estómago y posteriormente lo inmovilizan en el suelo.

Durante la agresión, habitantes del lugar intentaron intervenir verbalmente y exigieron a los policías que se detuvieran, al grito de: “¡Es menor de edad! ¡No lo golpeen, estoy en vivo!”.

En el video también se aprecia que uno de los oficiales amenaza a la mujer que grababa los hechos con su teléfono celular.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido mientras se espera que el caso sea investigado para determinar la actuación de los policías y deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pipa de gas se estrella contra poste en la CDMX tras quedarse sin frenos
Presuntos responsables de privar de la vida a una mujer en Morelia, Michoacán, son vinculados a proceso
Investiga la FGR en Michoacán, obstucción de servicios públicos en Tepalcatepec
Informa la SSP Michoacán avances en la estrategia contra la extorsión con decomiso de tragamonedas en Morelia, Uruapan y Apatzingán
Más información de la categoria
Pipa de gas se estrella contra poste en la CDMX tras quedarse sin frenos
Motociclista pierde la vida en accidente en prolongación Bernardo Quintana de Querétaro
Trump se autoproclama "presidente en funciones de Venezuela"
Captan en video abuso policial en García, Nuevo León; golpean a un ciclista
Comentarios