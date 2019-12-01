Captan en video abuso policial en García, Nuevo León; golpean a un ciclista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 08:53:10

García, Nuevo León, 12 de enero del 2026.- Un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de García, Nuevo León, quedó registrado en video y ha generado indignación en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en la colonia Renacimiento, donde dos policías golpearon y sometieron a un joven ciclista durante una revisión rutinaria.

De acuerdo con versiones de vecinos, el joven, identificado de manera preliminar como Brandon y quien presuntamente sería menor de edad, circulaba en una bicicleta cuando fue interceptado por los oficiales.

En las imágenes difundidas se observa cómo los uniformados lo derriban de la bici, le propinan un golpe en el estómago y posteriormente lo inmovilizan en el suelo.

Durante la agresión, habitantes del lugar intentaron intervenir verbalmente y exigieron a los policías que se detuvieran, al grito de: “¡Es menor de edad! ¡No lo golpeen, estoy en vivo!”.

En el video también se aprecia que uno de los oficiales amenaza a la mujer que grababa los hechos con su teléfono celular.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido mientras se espera que el caso sea investigado para determinar la actuación de los policías y deslindar responsabilidades.