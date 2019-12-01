De búnker de Silvano a estudio de grabación: 48 proyectos beneficiarios con “Sonopedia”

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2026.- Luego de que en la administración de Alfredo Ramírez Bedolla determinó que la Casa de Gobierno se dedicara a fines culturales para los michoacanos, la habitación conocida como el “búnker” del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo fue convertida en el estudio de grabación “Sonopedia”.

A dos años de su puesta en marcha, el estudio de grabación de acceso público a través de convocatoria ha logrado apoyar a 48 proyectos de distintos géneros musicales, algunos de ellos literarios, incluida una radio novela que está por presentarse, así lo informó Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura en la entidad (Secum).

En rueda de prensa desde las instalaciones del estudio, la funcionaria estatal destacó que Sonopedia fue equipado por un monto cercano a los seis millones de pesos; resaltó que se trata de un equipo de vanguardia, que ha permitido apoyar directamente a las y los artistas del Estado con un estudio profesional, que les permite tener la grabación de sus piezas musicales de manera gratuita.

La primera convocatoria fue publicada a finales del 2024 y los proyectos se grabaron durante 2025, de ella se beneficiaron 12 ganadores. La segunda fue en el año en curso y apoyo a 21 agrupaciones musicales. Recalcó que los beneficiarios de la convocatoria “Palabras de Colibrí” también han sido apoyados con la grabación de su audiolibro.

Ante la cuenta regresiva del sexenio, Tamara Sosa apuntó que se analizan los tiempos para que todos los proyectos de la próxima convocatoria puedan quedar grabados antes de que concluya la administración estatal.

Por su parte, Lucio Cantoral, de la agrupación “Los Empleados del Mes”, consideró que este estudio no tiene nada que pedirle a los mejores de ciudades como Miami o Los Ángeles. Apuntó que la agrupación considera loable que un espacio de esta naturaleza se abra a la comunidad artística, principalmente por ser de acceso gratuito.

Finalmente, Leonardo Flores Vargas, subdirector de Fomento Musical de la Secum, recalcó que la primera convocatoria tuvo una nutrida participación de músicos tradicionales purépechas, de manera que se pudieron grabar piezas de importancia para las culturas originarias. Recalcó que y odas las producciones beneficiarias ingresan a la plataforma de consulta “Sonopedia”, además de que los músicos reciben, además del máster de grabación, una semblanza y videos de su proceso.