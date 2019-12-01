Dayana Pérez revisa preparativos de las fiestas patronales de Paramuen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 17:36:49
Salvador Escalante, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión en la Casa del Pueblo con el comité organizador de Paramuen para revisar los permisos y coordinar los preparativos de las próximas fiestas patronales. Bajo su visión de gobernar con amor, justicia y libertad, la edil reafirmó su compromiso con el acompañamiento a cada comunidad.

Durante el encuentro, Pérez Mendoza reiteró que su administración mantiene como eje central escuchar, resolver y transformar, por lo que el Gobierno Municipal trabajará de la mano con la organización para que esta celebración avance con buena coordinación y se realice como la comunidad lo merece.

La presidenta municipal agradeció la invitación y la confianza del comité, y aseguró que siempre será un gusto respaldar las tradiciones que dan identidad a Salvador Escalante.

 

