Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 19:48:34

Salvador Escalante, Michoacán, a 23 de noviembre de 2026.- Con el compromiso de seguir respaldando las tradiciones y actividades que dan identidad a las comunidades, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, realizó la entrega de apoyos económicos a la comisión de músicos de Zirahuén, con motivo de su celebración en honor a Santa Cecilia.

Asimismo, hizo entrega de un apoyo a Karina Tzintzun, jefa de tenencia de Ixtaro, para contribuir a la realización de su tradicional desfile.

Dayana Pérez Mendoza destacó la importancia de sumar esfuerzos con la ciudadanía y mantener el acompañamiento a las iniciativas que fortalecen las costumbres y la convivencia comunitaria.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la población, porque en Salvador Escalante Nos Une el respaldo a las tradiciones y a su gente es una prioridad.

