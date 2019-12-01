Dayana Pérez refrenda su respaldo a las candidatas a Reina del Cobre 2026

Dayana Pérez refrenda su respaldo a las candidatas a Reina del Cobre 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 20:06:04
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Santa Clara del Cobre, Michoacán, 26 de junio de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo un encuentro con las candidatas a Reina del Cobre 2026, a quienes reiteró su respaldo y acompañamiento durante esta importante etapa que representa una de las tradiciones más significativas del municipio.

Durante la reunión, la alcaldesa destacó que, más allá de cualquier certamen, lo más valioso es el papel que desempeñan las jóvenes como representantes de una nueva generación comprometida, talentosa y orgullosa de sus raíces, poniendo en alto el nombre de Salvador Escalante.

Gobernar con amor, justicia y libertad es también impulsar a las juventudes, abrir espacios para su participación y reconocer el esfuerzo y dedicación con los que contribuyen al fortalecimiento de la identidad y cultura del municipio.

Dayana Pérez Mendoza deseó el mayor de los éxitos a cada una de las participantes, reconociendo su entusiasmo y compromiso para representar dignamente a su comunidad y convertirse en inspiración para otras jóvenes salvadorenses.

Con acciones que fortalecen el tejido social y promueven el talento local, la administración municipal reafirma que Salvador Escalante Nos Une y que el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno permite construir un mejor futuro para todas y todos.
 

Noventa Grados
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