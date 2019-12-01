Dayana Pérez Mendoza recibe el Micrófono de Oro Invierno 2025 por su trayectoria y labor social

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 22:18:58

Salvador Escalante, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- La presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza recibió el Micrófono de Oro Invierno 2025, la máxima distinción otorgada por la Asociación Nacional de Locutores de México A.C., en reconocimiento a su destacada trayectoria y a su labor social en beneficio de las familias más vulnerables del municipio.

Este galardón —entregado por la presidenta de la Asociación, Rosalía Buaún Sánchez— representa un impulso más para continuar gobernar con amor, justicia y libertad, principios que Dayana Pérez Mendoza ha reiterado como base de su administración.

Durante la ceremonia, la presidenta municipal expresó su gratitud por este reconocimiento que, dijo, refleja el compromiso de su gobierno con las causas humanas. Recordó que la distinción fue otorgada por su trayectoria política y por el trabajo realizado en favor de las comunidades, especialmente mediante el programa de cuartos rosas, una estrategia que busca reducir la pobreza extrema y el rezago social en Salvador Escalante.

En su mensaje, Dayana Pérez Mendoza subrayó que la sensibilidad social es el motor de cada acción de su gobierno. “Si sientes dolor, estás vivo; pero si sientes el dolor de los demás, eres humano”, citó al escritor León Tolstói, destacando que ese es el espíritu que guía su labor en el municipio.

Bajo la convicción de escuchar, resolver y transformar, la presidenta reiteró su compromiso de seguir impulsando proyectos que fortalezcan el bienestar de las familias y promuevan el desarrollo integral de la región.

Porque aseguró que, Santa Clara del Cobre enamora y merece lo mejor de sus autoridades.