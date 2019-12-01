Dayana Pérez Mendoza impulsa la planeación estratégica en beneficio de Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, 7 de enero del 2026.- Bajo el liderazgo de la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, se llevó a cabo una sesión de Cabildo en la que se revisaron y se dio seguimiento a las acciones prioritarias en materia de desarrollo, seguridad, obra pública y fortalecimiento de los servicios municipales, ejes fundamentales para el bienestar de la población.

Durante la sesión, las y los integrantes del Cabildo coincidieron en la importancia del diálogo abierto y el análisis responsable como herramientas clave para construir acuerdos sólidos, que permitan tomar decisiones claras y bien fundamentadas, siempre pensando en mejorar la calidad de vida de las familias del municipio. Gobernar con amor, justicia y libertad es un principio que guía cada uno de estos ejercicios democráticos.

La presidenta Dayana Pérez Mendoza destacó que la planeación ordenada y la coordinación entre las distintas áreas del gobierno municipal son esenciales para lograr resultados tangibles y sostenibles. Escuchar, resolver y transformar se consolida así como una forma de gobernar cercana a la ciudadanía y atenta a sus necesidades reales.

Estas acciones reafirman el compromiso de la administración municipal por construir un Salvador Escalante con rumbo claro, visión de futuro y trabajo constante, donde el desarrollo vaya de la mano con la identidad y el orgullo de su gente. Santa Clara del Cobre enamora y avanza con un gobierno que planea y actúa.