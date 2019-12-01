Dayana Pérez Mendoza impulsa la construcción de la calle Gonzalo Cruz en Santa Clara del Cobre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 14:54:54

Salvador Escalante, Michoacán, a 15 de octubre 2026.- La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, continúa impulsando acciones de infraestructura urbana para fortalecer el desarrollo de este Pueblo Mágico, con espacios más dignos, seguros y transitables para la población.

Como parte de estos trabajos, inició la construcción de la calle Gonzalo Cruz, en Santa Clara del Cobre, una obra que permitirá mejorar las condiciones de movilidad y renovar las redes de drenaje y agua potable, atendiendo necesidades prioritarias de las familias de la zona.

Durante el arranque de los trabajos, Dayana Pérez Mendoza dialogó con vecinas y vecinos para escuchar sus inquietudes y establecer acuerdos que permitan avanzar de manera conjunta en la atención de las necesidades de la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar obras que contribuyan al bienestar de la ciudadanía, porque transformar las calles también significa construir mejores condiciones de vida para las familias.

Salvador Escalante Nos Une, a través del trabajo cercano a la gente y el impulso a la infraestructura que fortalece el desarrollo del municipio.

