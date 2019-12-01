Dayana Pérez Mendoza fortalece las tradiciones y promueve el turismo rumbo a la Noche de Ánimas 2026

Dayana Pérez Mendoza fortalece las tradiciones y promueve el turismo rumbo a la Noche de Ánimas 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 20:39:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las tradiciones, la cultura y el turismo, la presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, asistió al evento organizado por la Secretaría de Turismo de Michoacán para la entrega de apoyos destinados a la celebración de la Noche de Ánimas 2026.

La alcaldesa agradeció al secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy, por su respaldo y compromiso para continuar promoviendo las costumbres y expresiones culturales que dan identidad a las comunidades de Salvador Escalante.

Dayana Pérez Mendoza destacó que Santa Clara del Cobre y Zirahuén se encuentran preparados para recibir a visitantes y turistas, quienes podrán disfrutar de la riqueza histórica, cultural y natural del municipio durante una de las temporadas más representativas de Michoacán.

Asimismo, invitó al público a descubrir la magia de Santa Clara del Cobre, reconocido por su tradición artesanal, y a disfrutar de la belleza del lago de Zirahuén, en una experiencia que celebra el orgullo por las raíces y la identidad de la región.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de preservar las tradiciones y fortalecer la actividad turística, bajo el principio de que Salvador Escalante Nos Une.

Más información de la categoria
Falla eléctrica obliga a avión ejecutivo a realizar aterrizaje de emergencia en Toluca
Cae otro capo en Zapopan: Buscado en Tijuana, habría ordenado asesinato de exalcalde de Jalisco y ataque a escolta de alcaldesa en BC
Localizan restos óseos en camino de terracería de Celaya; investigan posible relación con hallazgo previo
FGE participa en operativo conjunto en búsqueda de Rubén Zamora en Tancítaro
Más información de la categoria
Senado aprueba ley para reducir el uso de efectivo en México
Cae otro capo en Zapopan: Buscado en Tijuana, habría ordenado asesinato de exalcalde de Jalisco y ataque a escolta de alcaldesa en BC
Más de 20 escuelas rurales de Apatzingán habrían suspendido clases por inseguridad: OSHRA 
Destapan entramado de negocios y funcionarios en el INE de Guadalupe Taddei; bajo sospecha contratos de cientos de millones, empresas proveedoras y el chofer de la consejera presidenta