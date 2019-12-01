Dayana Pérez Mendoza fortalece las tradiciones y promueve el turismo rumbo a la Noche de Ánimas 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 20:39:25

Pátzcuaro, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las tradiciones, la cultura y el turismo, la presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, asistió al evento organizado por la Secretaría de Turismo de Michoacán para la entrega de apoyos destinados a la celebración de la Noche de Ánimas 2026.

La alcaldesa agradeció al secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy, por su respaldo y compromiso para continuar promoviendo las costumbres y expresiones culturales que dan identidad a las comunidades de Salvador Escalante.

Dayana Pérez Mendoza destacó que Santa Clara del Cobre y Zirahuén se encuentran preparados para recibir a visitantes y turistas, quienes podrán disfrutar de la riqueza histórica, cultural y natural del municipio durante una de las temporadas más representativas de Michoacán.

Asimismo, invitó al público a descubrir la magia de Santa Clara del Cobre, reconocido por su tradición artesanal, y a disfrutar de la belleza del lago de Zirahuén, en una experiencia que celebra el orgullo por las raíces y la identidad de la región.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de preservar las tradiciones y fortalecer la actividad turística, bajo el principio de que Salvador Escalante Nos Une.