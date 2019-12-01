Dayana Pérez Mendoza fortalece la transparencia en Salvador Escalante con la firma de convenio con SESEA

Dayana Pérez Mendoza fortalece la transparencia en Salvador Escalante con la firma de convenio con SESEA
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 10:19:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, a 17 de febrero 2026.– La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán (SESEA) para implementar en el municipio el sistema DECLARASEA, lo que permitirá la interconexión con la Plataforma Digital Estatal y Nacional.

Con esta acción, el Gobierno Municipal da un paso firme en el fortalecimiento de los mecanismos de declaración patrimonial, de intereses y constancia fiscal, garantizando que el servicio público en Salvador Escalante se ejerza con responsabilidad, integridad y transparencia. Gobernar con amor justicia y Libertad es un compromiso que hoy se refrenda con hechos concretos.

La alcaldesa destacó que la coordinación institucional es clave para consolidar administraciones honestas y cercanas a la gente. Escuchar resolver Y transformar forma parte de la ruta de trabajo que impulsa su gobierno, priorizando la rendición de cuentas y el correcto desempeño de las y los servidores públicos.

Con orden y visión, la administración municipal continúa fortaleciendo las bases de un gobierno abierto y confiable, porque Santa Clara del Cobre enamora, pero también avanza con transparencia y responsabilidad.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Menor de edad da positivo a un opioide sintético tras ser hospitalizada en Puebla
Feria del Bienestar: Acerca la FGE servicios de atención y asesoría jurídica a mujeres de Uruapan, Michoacán 
Agrupamiento Lacustre reporta cero "huachicoleo" de agua al inicio del año; en sequía pasada, una pipa realizaba 14 viajes diarios
Reportan incendio en Neza; columna de humo llega hasta CDMX
Más información de la categoria
Menor de edad da positivo a un opioide sintético tras ser hospitalizada en Puebla
Gobierno de Michoacán presenta iniciativa para prohibir deuda público de largo plazo en el estado
Gobierno de Michoacán presenta iniciativa para prohibir deuda público de largo plazo en el estado
Fallece Jesse Jackson, activista defensor de derechos civiles y ex compañero de Martin Luther King Jr.
Comentarios