Dayana Pérez Mendoza fortalece la transparencia en Salvador Escalante con la firma de convenio con SESEA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 10:19:16

Salvador Escalante, Michoacán, a 17 de febrero 2026.– La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán (SESEA) para implementar en el municipio el sistema DECLARASEA, lo que permitirá la interconexión con la Plataforma Digital Estatal y Nacional.

Con esta acción, el Gobierno Municipal da un paso firme en el fortalecimiento de los mecanismos de declaración patrimonial, de intereses y constancia fiscal, garantizando que el servicio público en Salvador Escalante se ejerza con responsabilidad, integridad y transparencia. Gobernar con amor justicia y Libertad es un compromiso que hoy se refrenda con hechos concretos.

La alcaldesa destacó que la coordinación institucional es clave para consolidar administraciones honestas y cercanas a la gente. Escuchar resolver Y transformar forma parte de la ruta de trabajo que impulsa su gobierno, priorizando la rendición de cuentas y el correcto desempeño de las y los servidores públicos.

Con orden y visión, la administración municipal continúa fortaleciendo las bases de un gobierno abierto y confiable.


