Dayana Pérez Mendoza fortalece el diálogo con la comunidad indígena de Santa Clara del Cobre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 19:47:20
Salvador Escalante, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo un encuentro directo con la comunidad indígena de Santa Clara del Cobre, donde el diálogo y la cercanía marcaron la pauta para fortalecer la atención a las necesidades del pueblo.

Durante la reunión, la alcaldesa escuchó con respeto los temas que más preocupan a la comunidad, generando un espacio abierto para el intercambio de ideas y la construcción de acuerdos claros. Gobernar con amor, justicia y Libertad es un principio que se refleja en cada acción orientada al bienestar colectivo.

Dayana Pérez Mendoza reiteró que su gobierno se basa en escuchar, resolver y transformar, trabajando de la mano con la ciudadanía y manteniendo una comunicación directa que permita atender de manera responsable las demandas sociales.

Este acercamiento reafirma el compromiso de la administración municipal con sus raíces y tradiciones, demostrando que Santa Clara del Cobre enamora por su gente, su identidad y su participación activa en la vida pública del municipio.

Así es como se gobierna en Salvador Escalante: con cercanía, responsabilidad y soluciones construidas junto a la comunidad. 

