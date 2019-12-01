Balacera en Zamora, Michoacán deja un hombre sin vida y una joven herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 18:57:18

Zamora, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- Un hombre perdió la vida, mientras una joven resultó lesionada al ser atacados a balazos en los momentos que viajaban a bordo de un automóvil, la unidad terminó por impactante contra un negocio de comida.

Por datos obtenidos en el lugar, se conoció que aproximadamente a las 15:30 horas de este martes operadores del C5 Sitec recibieron un reporte sobre personas lesionadas por proyectil de arma de fuego en la carretera Zamora-La Piedad.

Elementos de la Guardia Civil y Guardia Nacional se trasladaron al tramo carretero La Rinconada-El Sauz de Abajo donde a la altura de un conocido restaurante encontraron a los afectados a bordo de un automóvil MG, modelo 2024, color gris, con placas PJM-246-E de Michoacán.

De inmediato los oficiales solicitaron una ambulancia, por lo que llegaron paramédicos de Radio Auxilio La Rinconada quienes confirmaron el fallecimiento del señor Marcelino Z., E., de 48 años de edad, quien era vecino de la comunidad de El Sauz de Abajo.

Mientras la jovencita Jazmin Z., H., de 18 años de edad, fue canalizada a un nosocomio por sus familiares.

El sitio quedo bajo resguardo de la cadena de custodia y minutos después llego personal de la Unidad de Servicios Periciales, la agente del Ministerio Público y Policías Ministeriales quienes realizaron las actuaciones correspondientes.