Dayana Pérez Mendoza fortalece el diálogo ciudadano en Salvador Escalante con un gobierno cercano y humanista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 10:40:55

Salvador Escalante, Michoacán, a 17 de febrero 2026.– La presidenta municipal de Dayana Pérez Mendoza continúa fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía a través de reuniones y audiencias públicas realizadas en distintos puntos del municipio.

En estos días, la alcaldesa ha sostenido diversos encuentros con ciudadanas y ciudadanos, reafirmando que escuchar de manera directa a la población es una prioridad en su administración. Cada planteamiento, inquietud y propuesta representa una oportunidad para tomar mejores decisiones y dar seguimiento puntual a los temas que verdaderamente impactan en la comunidad.

Bajo la premisa de Gobernar con amor justicia y Libertad, la presidenta municipal ha reiterado que su gobierno mantiene las puertas abiertas al diálogo permanente, convencida de que la cercanía fortalece la confianza y construye soluciones reales.

Asimismo, destacó que su labor se centra en Escuchar resolver Y transformar, trabajando con responsabilidad y coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento para brindar atención oportuna y eficaz a cada persona que se acerca.

Con este enfoque cercano y humano, el gobierno municipal refrenda su compromiso con el desarrollo de la región, recordando que Santa Clara del Cobre enamora, no solo por su riqueza cultural y artesanal, sino también por la participación activa de su gente en la construcción de un mejor municipio.

La presidenta agradeció la confianza de quienes se acercan a dialogar y reiteró que, paso a paso, Salvador Escalante avanza con un gobierno comprometido con su comunidad.

