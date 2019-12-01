Dayana Pérez Mendoza felicita a Huiramba por el 76 aniversario de su elevación a municipio

Dayana Pérez Mendoza felicita a Huiramba por el 76 aniversario de su elevación a municipio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 14:35:16
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Huiramba, Michoacán, a 9 de octubre 2026.- En el marco del 76 aniversario de la elevación de Huiramba a municipio, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, acompañó a las familias de esta localidad en una celebración llena de orgullo, alegría y reconocimiento a sus raíces e historia.

La alcaldesa agradeció la invitación y la cálida bienvenida de su homólogo de Huiramba, Humberto García, con quien compartió esta importante fecha para el municipio, en un encuentro que reunió también al diputado local Antonio Mendoza, presidentes municipales y compañeras del comité de Morena.

Salvador Escalante Nos Une también en el reconocimiento de la historia, la identidad y las tradiciones que dan sentido a los municipios de Michoacán. Por ello, Dayana Pérez Mendoza expresó su felicitación a las familias de Huiramba, deseándoles que continúen construyendo un municipio con orgullo por su pasado y esperanza en su futuro.

La presidenta municipal reiteró así los lazos de fraternidad y colaboración entre los municipios de la región, al compartir una fecha significativa para las y los habitantes de Huiramba.

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