Dayana Pérez Mendoza celebra el 40 aniversario del Jardín de Niños “Jean Piaget”

Dayana Pérez Mendoza celebra el 40 aniversario del Jardín de Niños “Jean Piaget”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 19:12:13
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Salvador Escalante, Michoacán, a 20 de octubre de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, acompañó la celebración del 40 aniversario del Jardín de Niños “Jean Piaget”, institución educativa que ha sido parte importante de los primeros años de formación de numerosas generaciones.

Durante este significativo festejo, la alcaldesa compartió la alegría de las niñas, los niños, docentes y familias que forman parte de la comunidad escolar, reconociendo la importancia de la educación preescolar en el desarrollo y aprendizaje de la niñez.

Dayana Pérez Mendoza agradeció la invitación a esta celebración y expresó sus mejores deseos para que el plantel continúe cosechando éxitos y brindando espacios donde las niñas y los niños puedan aprender, jugar y crecer juntos.

Con acciones que fortalecen la educación y la convivencia comunitaria, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el bienestar de las familias, porque en Salvador Escalante Nos Une el trabajo conjunto contribuye a construir un mejor futuro para las nuevas generaciones.

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