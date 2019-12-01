Dayana Pérez Mendoza acompaña a las familias de Lagunillas en la celebración de su 76 aniversario como municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 21:31:53

Lagunillas, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, acompañó a las familias de Lagunillas durante la celebración de su 76 aniversario como municipio, una fecha significativa que reconoce su historia, identidad y el esfuerzo de generaciones que han contribuido al desarrollo de esta tierra.

Dayana Pérez Mendoza agradeció la invitación de su amigo, el presidente municipal de Lagunillas, Octavio “Tavito” Chávez Aguirre, y destacó la importancia de compartir estos momentos que fortalecen los lazos de unidad y colaboración entre municipios y sus comunidades.

Durante esta celebración, la presidenta municipal coincidió con la diputada federal Vanessa López, el diputado local Antonio Mendoza y el diputado Octavio Ocampo, en un encuentro que refrenda la importancia de mantener la cercanía y el trabajo conjunto en favor de las familias.

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