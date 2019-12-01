Dayana Pérez Mendoza acompaña a la comunidad escolar de Paramuén en desfile por el natalicio de José María Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 21:06:01

Paramuén, Salvador Escalante, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, acompañó a la comunidad escolar de la primaria José María Morelos, en la localidad de Paramuén, durante el desfile conmemorativo por el 261 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.

Durante la actividad, la alcaldesa reconoció la participación del director del plantel, Arnulfo Guillén Estrada, así como de docentes, estudiantes y sociedad de padres de familia, quienes hicieron posible esta celebración y mantuvieron viva la tradición con entusiasmo y orgullo cívico.

Dayana Pérez Mendoza destacó la importancia de acompañar a las comunidades en este tipo de actividades, que fortalecen la identidad, los valores cívicos y el conocimiento de la historia entre las nuevas generaciones.

En este sentido, refrendó que Salvador Escalante Nos Une, especialmente cuando las familias, instituciones educativas y autoridades trabajan de manera conjunta para preservar las tradiciones y fomentar la participación de la comunidad.

La presidenta municipal agradeció la invitación de la comunidad escolar y reconoció el esfuerzo de quienes participaron en este desfile, como una muestra del compromiso por mantener presentes los valores y la historia que forman parte de la identidad de Salvador Escalante.