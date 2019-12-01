Dayana Pérez Mendoza acompaña a familias de Salvador Escalante en el inicio de un esperado reencuentro

Salvador Escalante, Michoacán, a 9 de julio 2026.- La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, acompañó con gran emoción al primer grupo del programa “Reencuentros que Enamoran”, cuyos integrantes concluyeron el proceso que les permitirá volver a abrazar a sus familiares tras años de distancia, haciendo realidad un anhelo que fortalecerá los lazos familiares.

Convencida de que gobernar con amor, justicia y Libertad también significa impulsar acciones que unen a las personas y brindan esperanza a quienes más lo necesitan, la alcaldesa destacó la importancia de respaldar programas que generan bienestar y permiten escribir nuevas historias de reencuentro para las familias del municipio.

Este logro fue posible gracias al acompañamiento del Gobierno Municipal y al trabajo coordinado con el programa REFAMI del Gobierno del Estado, una suma de esfuerzos que continúa acercando a las familias migrantes y refrenda el compromiso de la administración municipal con quienes esperan la oportunidad de volver a ver a sus seres queridos.

Con acciones como esta, Salvador Escalante Nos Une, fortaleciendo los vínculos familiares, promoviendo la solidaridad y demostrando que el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno puede transformar la vida de las personas y devolver la esperanza a quienes han permanecido separados durante muchos años.