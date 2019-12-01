Dayana Pérez impulsa más oportunidades educativas para la juventud de Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 18:13:11
Salvador Escalante, Michoacán, a 21 de enero de 2026.— La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, refrendó su compromiso con la educación como eje de desarrollo social, al destacar que la educación transforma vidas y abre oportunidades reales para nuestras y nuestros jóvenes.

En este marco, la alcaldesa sostuvo una reunión de trabajo con el Director Académico del Tecnológico de Pátzcuaro, Dr. José Armando González Abarca, con el objetivo de seguir fortaleciendo la colaboración institucional y avanzar en nuevos convenios que acerquen más opciones educativas al municipio. Gobernar con amor justicia y Libertad; es una visión que se refleja en acciones concretas para ampliar el acceso y la calidad educativa.

Durante el encuentro, se subrayó la importancia del trabajo en equipo entre gobierno y academia para generar bases sólidas que impacten positivamente en la formación de las y los estudiantes. Escuchar resolver Y transformar; es la ruta que guía estas gestiones, orientadas a construir un futuro con mayores oportunidades para la juventud escalantense.

La presidenta municipal enfatizó que el impulso a la educación también fortalece la identidad y el desarrollo local, destacando que Santa Clara del Cobre enamora. cuando se apuesta por el talento, la preparación y el bienestar de su gente.

