Dayana Pérez impulsa el talento deportivo de Salvador Escalante con el arranque de la temporada 2026-2027 de la Liga Municipal de Fútbol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 12:19:12

Salvador Escalante, Michoacán, a 9 de noviembre 2026.– Con el compromiso de continuar impulsando el deporte y reconocer el talento de las y los deportistas del municipio, la presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, encabezó la inauguración de la temporada 2026-2027 de la Liga Municipal de Fútbol, donde también participó en la entrega de trofeos y reconocimientos a los equipos destacados de las diferentes categorías.

Durante el encuentro, la alcaldesa agradeció la invitación de Juan Luis Luna Ávila, presidente de la Liga Municipal de Fútbol, y felicitó a las y los participantes por su esfuerzo, disciplina y dedicación, destacando la importancia de generar espacios que fortalezcan la convivencia y promuevan estilos de vida saludables.

Asimismo, reconoció la participación de Guillermo Rauda, regidor del Deporte; integrantes del Cabildo; Joaquín Orozco, director de Bienestar; Daniel Avoite, subdirector de la Juventud Michoacana, así como del Colegio de Árbitros, quienes contribuyeron al desarrollo de esta actividad deportiva.

Dayana Pérez Mendoza reiteró la importancia de seguir trabajando de manera coordinada para respaldar a las distintas disciplinas deportivas, brindar oportunidades a las nuevas generaciones y fortalecer el talento local.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de construir una comunidad más activa, participativa y saludable, porque en Salvador Escalante Nos Une el deporte, la unión y el talento de nuestra gente.

