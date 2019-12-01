Dayana Pérez impulsa acciones que fortalecen la educación de la niñez de Salvador Escalante

Dayana Pérez impulsa acciones que fortalecen la educación de la niñez de Salvador Escalante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 14:01:37
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Salvador Escalante, Michoacán, a 3 de julio 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, destacó la importancia de generar acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes del municipio, al participar en la entrega de lentes del programa “Ver Bien para Aprender Mejor”.

Gracias a esta iniciativa, 859 estudiantes pertenecientes a 75 instituciones educativas de Salvador Escalante fueron beneficiados con apoyos visuales que contribuirán a mejorar su desempeño académico y les permitirán desarrollar plenamente sus capacidades dentro y fuera del aula.

La alcaldesa reconoció el respaldo del Gobierno del Estado para impulsar programas que llegan de manera directa a quienes más lo necesitan y que fortalecen el acceso a mejores oportunidades educativas para la niñez y juventud del municipio.

“Cuando una niña o un niño puede ver mejor, también tiene más oportunidades para aprender y descubrir todo su potencial”, destacó la presidenta municipal.

Bajo la premisa de Gobernar con amor, justicia y libertad, el Gobierno Municipal continúa trabajando para acercar programas y acciones que mejoren la calidad de vida de las familias y contribuyan a la construcción de un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Con acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno, el municipio refrenda su compromiso con la educación y el bienestar de su población, porque Salvador Escalante Nos Une.

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