Dayana Pérez fortalece vínculos familiares con entrega de visas en Salvador Escalante

Dayana Pérez fortalece vínculos familiares con entrega de visas en Salvador Escalante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 18:44:03
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Salvador Escalante, Michoacán, a 21 de abril de 2026.– La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, acompañó a la entrega de visas a habitantes del municipio, una acción que fortalece los lazos con la comunidad migrante y abre nuevas oportunidades para las familias michoacanas.

Durante el evento, la alcaldesa destacó la importancia de seguir impulsando programas que permitan a las y los ciudadanos mantener el vínculo con sus seres queridos en el extranjero, bajo la visión de Gobernar con amor justicia y Libertad.

Asimismo, expresó su agradecimiento al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y al secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, por respaldar iniciativas que colocan en el centro a la población y atienden sus necesidades más sentidas.

Escuchar resolver Y transformar, reiteró la presidenta municipal, al señalar que detrás de cada visa existe una historia de esfuerzo, esperanza y reunificación familiar, por lo que su administración continuará gestionando más apoyos de este tipo.

Finalmente, subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de su gobierno con el bienestar de la ciudadanía, reafirmando que Salvador Escalante Nos Une.

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