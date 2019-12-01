Dayana Pérez fortalece la colaboración con COBAEM para impulsar la educación en Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 11:19:59

Santa Clara del Cobre, Michoacán, a 11 de noviembre 2026.- Con el objetivo de generar mayores oportunidades educativas para la juventud, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con la Dra. Cecilia Izarraraz Gutiérrez, coordinadora sectorial del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM); el Arq. Alejandro Zamora Gómez, director del Plantel Santa Clara del Cobre, y la subdirectora, Lic. Avellanit Pérez.

Durante el encuentro se establecieron acuerdos de colaboración para fortalecer las próximas actividades y sumar esfuerzos que permitan impulsar el desarrollo académico de las y los estudiantes.

Dayana Pérez Mendoza destacó la importancia de mantener una coordinación cercana con las instituciones educativas, abrir nuevas oportunidades y generar mejores condiciones para que las nuevas generaciones continúen con su formación.

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la educación y el futuro de la juventud, porque Salvador Escalante Nos Une cuando se trabaja en equipo por el bienestar y desarrollo de su gente.