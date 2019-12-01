Dayana Pérez fortalece alianzas con la Secretaría de Turismo para impulsar la Feria Nacional del Cobre

Ciudad de México, a 16 de julio 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con la Mtra. Mariana Díaz y Maxil, Directora General de Promoción y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, así como con la Mtra. Sandra Díaz Guevara, Directora General de Servicios al Turista Ángeles Verdes, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional rumbo a la próxima Feria Nacional del Cobre.

Durante el encuentro se abordaron acciones orientadas a fortalecer la promoción turística del municipio y consolidar estrategias que permitan proyectar a Santa Clara del Cobre como uno de los principales destinos culturales y artesanales del país. Estas gestiones buscan ampliar la difusión de la riqueza histórica, artesanal y turística del municipio, además de impulsar la llegada de visitantes y generar mayores oportunidades para las familias de Salvador Escalante.

La alcaldesa agradeció el respaldo y la disposición de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Municipal, sumando esfuerzos que fortalezcan la promoción de la Feria Nacional del Cobre y continúen posicionando a Santa Clara del Cobre como un referente turístico y artesanal de México.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar alianzas que fortalezcan el desarrollo turístico del municipio, promoviendo el talento de las y los artesanos y consolidando a Salvador Escalante como un destino con identidad, tradición y orgullo.