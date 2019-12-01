Dayana Pérez encabeza atención personal y coordinación institucional ante reporte de persona desaparecida en Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento sobre la no localización de un ciudadano de la comunidad de Paramuén, la presidenta municipal, Dayana Pérez, instruyó y dio seguimiento personal a las acciones de atención inmediata, acompañamiento a la familia y coordinación con las instancias competentes para contribuir a su pronta localización.

Como parte de esta atención directa, la alcaldesa sostuvo diálogo con familiares del ciudadano, así como con habitantes y representantes de la comunidad, refrendando su compromiso de sumar esfuerzos, actuar con responsabilidad y mantener cercanía en todo momento ante una situación sensible para el municipio.

La presidenta municipal expresó además su total respaldo a la familia y a la comunidad, poniendo a disposición del operativo a los elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes se mantienen atentos y colaborando dentro de sus atribuciones en las labores de apoyo y presencia preventiva en la zona.

Asimismo, Dayana Pérez manifestó que su gobierno brindará el apoyo necesario para fortalecer las acciones de búsqueda, incluso con respaldo económico en lo que se requiera para facilitar las labores que contribuyan a la pronta localización del ciudadano.

De manera paralela, se mantiene coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado, instancia que encabeza las diligencias correspondientes, así como con las áreas especializadas en búsqueda de personas, donde se desarrolla el apoyo institucional y operativo necesario conforme a los protocolos establecidos.

La presidenta municipal Dayana Pérez reiteró que la prioridad de su gobierno es acompañar a la familia, fortalecer la coordinación entre autoridades y contribuir con todos los recursos institucionales disponibles para que este proceso se atienda con prontitud, sensibilidad y responsabilidad.

El Gobierno Municipal de Salvador Escalante continuará trabajando con cercanía, disposición y compromiso ante un tema que nos duele y nos ocupa a todas y todos.