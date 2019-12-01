Dayana Pérez conmemora el natalicio de Benito Juárez y celebran a llegada de la primavera en Salvador Escalante

Dayana Pérez conmemora el natalicio de Benito Juárez y celebran a llegada de la primavera en Salvador Escalante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 09:43:22
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Salvador Escalante, Michoacán, 22 de marzo del 2026.-En el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el Gobierno Municipal de Salvador Escalante, encabezado por la presidenta municipal, llevó a cabo un acto cívico conmemorativo, seguido de un colorido desfile para celebrar la llegada de la primavera, en el que participaron instituciones educativas del municipio.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó la importancia de fortalecer la educación, el respeto y los valores cívicos como base para el desarrollo de la sociedad, reconociendo la participación de más del 60% de las instituciones educativas del municipio en esta jornada conmemorativa.

El desfile se desarrolló en un ambiente de alegría y participación, donde niñas y niños fueron protagonistas con bailables, vestuarios creativos, así como la representación de la naturaleza a través de elementos alusivos y animales, reflejando el entusiasmo de la comunidad educativa por esta celebración.

Asimismo, la presidenta municipal reconoció el respaldo de directoras y directores de las distintas instituciones, así como la presencia del Cabildo, integrado por regidoras y regidores, quienes acompañaron este importante evento que fortalece la identidad, la convivencia y los valores en el municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar actividades que fomenten la educación, la participación social y el fortalecimiento del tejido comunitario en Salvador Escalante.

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