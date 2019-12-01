David Martínez Gowman propone reforma para regularizar inmuebles sin antecedentes de registro en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2025.- Ante el pleno del Congreso del Estado, el diputado local David Martínez Gowman presentó la Iniciativa de Decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, que tiene como objetivo la regularización de un inmueble sin antecedentes de registro, lo que permite generar futuras acciones legales; en la práctica, este procedimiento evita juicios largos, enredosos, costosos y facilita el derecho a la acreditación legal de la propiedad.

El legislador explicó que existen una gran cantidad de casos en los cuales, familias pierden sus propiedades, especialmente en zonas rurales o de herencias antiguas, donde los bienes nunca fueron registrados. Muchos de los casos se pierden porque no hay manera de pagar un procedimiento judicial; un procedimiento además de largo, en la mayoría de los casos incierto.

Ante ello, David Martínez hizo un llamado a los diputados a legislar para otorgar certeza jurídica. Asimismo, Michoacán asegura que los bienes públicos o privados tengan un reconocimiento transparente ante la ciudadanía, consolidando la protección del patrimonio de las personas frente a terceros y previniendo la ocupación indebida o la perdida de la propiedad.

Resaltó que este procedimiento no solo tiene un efecto jurídico sino económico toda vez que el registro de la propiedad otorga protección al titular inscrito de buena fe, nos permite la planificación del territorio, gestionar los recursos y fortalece la legalidad en los trámites burocráticos. Una premisa, generar el equilibrio de la función pública y la seguridad jurídica para las y los michoacanos.

Es importante reiterar que esta iniciativa tiene como finalidad la inscripción de la posesión de un inmueble sin antecedentes registrales y que no correspondan al régimen comunal y ejidal. Esto permite que el poseedor tenga la oportunidad de realizar posteriormente actos como ventas, hipotecas y sucesiones, entre otros. Este procedimiento permite la regularización de la tenencia de la tierra, afirmó el diputado.