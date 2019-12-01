Dan de alta al diputado Sergio Torres, casi un mes después de sufrir un atentado en Culiacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 11:48:11

Culiacán, Sinaloa, a 24 de febrero 2026.- El diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix recibió el alta médica, a casi un mes de ser víctima de un atentado contra su vida junto a su compañera de partido Elizabeth Montoya Ojeda, en Culiacán, Sinaloa.

El legislador sinaloense abandonó el Hospital Ángeles para continuar su recuperación en casa.

Cabe mencionar que, previo a su salida del nosocomio, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, señaló que el emecista había sido sometido a por lo menos dos cirugías en la cabeza y a la reconstrucción de una mano.

Los dos diputados del MC fueron atacados a balazos la tarde del 28 de enero en la zona centro de la ciudad capital del estado, cuando viajaban a bordo de una camioneta.

El chofer de la unidad resultó con lesiones menores que no pusieron en riesgo su vida, sin embargo, los diputados requirieron atención médica especializada.

Por su parte, la legisladora Elizabeth Montoya fue dada de alta tras evolucionar favorablemente, no obstante, perdió un ojo a causa de las heridas recibidas.