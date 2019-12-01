Dámaso Castro se retira de la Fiscalía de Sinaloa tras señalamientos de Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 15:31:26

Culiacán, Sinaloa, a 11 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la salida definitiva de Dámaso Castro Zaavedra de la Vicefiscalía, luego de que concluyera el periodo de licencia que había solicitado meses atrás, en medio de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

La fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que Castro Zaavedra presentó su renuncia formal el pasado 5 de noviembre, después de permanecer separado de sus funciones desde mayo, cuando solicitó una licencia sin goce de sueldo.

El exfuncionario fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestamente recibir sobornos de integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de brindar protección e información sobre las acciones de las autoridades contra dicha organización criminal.

Durante su ausencia, José Roberto Quiñónez Coronado quedó al frente de la Vicefiscalía como encargado de despacho, función que continúa desempeñando tras la salida de Castro Zaavedra.

Los señalamientos estadounidenses forman parte de acusaciones que deberán ser acreditadas ante las instancias correspondientes y no representan, por sí mismos, una sentencia condenatoria.