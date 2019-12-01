Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 20:54:39

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2026.- A fin de conocer los planteamientos e inquietudes de ciudadanos de Cabo San Lucas respecto al uso de la infraestructura portuaria, la senadora Araceli Saucedo Reyes, presidenta de la Comisión de Puertos e Infraestructura Marítima del Senado de la República, encabezó una reunión de trabajo virtual con representantes de esta localidad.

Durante el encuentro, los participantes expusieron diversas preocupaciones relacionadas con el aprovechamiento y uso de las instalaciones del puerto, mismas que fueron escuchadas para darles el seguimiento correspondiente desde el ámbito legislativo.

Araceli Saucedo destacó la importancia de mantener una comunicación directa con la ciudadanía y reconoció la disposición permanente de la Secretaría de Marina para atender los planteamientos y mantener abiertos los espacios de diálogo.

La senadora señaló que desde la Comisión se dará seguimiento a estos temas, privilegiando la interlocución institucional y la búsqueda de alternativas que permitan atender las inquietudes expresadas por los ciudadanos.

Reiteró que el trabajo legislativo debe mantener cercanía con la población y abrir espacios para que sus voces sean escuchadas en las decisiones relacionadas con el desarrollo y funcionamiento de la infraestructura portuaria.